Son dakika haberleri | Ağrı kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin "yeşil" kategoride olduğu belirlendi Son dakika haberleri: Teröristlerin kaçma anına ait görüntüler İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin kaçma anına ait görüntüler İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. AA / Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler Son Dakika

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