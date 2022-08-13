Son dakika haberleri | Ağrı kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin "yeşil" kategoride olduğu belirlendi
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Son dakika haberleri: Teröristlerin kaçma anına ait görüntüler İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Teröristlerin kaçma anına ait görüntüler İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
AA / Güncel