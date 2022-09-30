Son dakika haberleri | Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesindeki bir uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri özel bir şirkete ait ambulansı durdurup aradı. Aramada ambulansın hasta taşımada kullanılan kısmında Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca bu kişilerin taşınmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. Eleşkirt Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Afganistan Eleşkirt Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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