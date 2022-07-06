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Son dakika haberleri... Ağrı'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Son dakika haberleri... Ağrı'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kasım Bakırhan idaresindeki 04 J 7525 plakalı minibüs, Ağrı-Van kara yolunda seyir halindeyken 100. Yıl Mahallesi mevkisinde ara yoldan çıkan Aziz Karakoç'un kullandığı 04 AK 959 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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