Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde 3 kilo 918 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla otomobildeki Y.K, M.M.K, A.K. ve B.K'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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