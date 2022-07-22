Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde 3 kilo 918 gram metamfetamin ele geçirdi.
Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla otomobildeki Y.K, M.M.K, A.K. ve B.K'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel