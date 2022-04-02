Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphe üzerine durdurduğu araçta bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Araçtaki M.L. ile İ.P, gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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