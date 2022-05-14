Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı

Afyonkarahisar'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yaptırılacaklara "asker kınası" yakıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Kent Konseyi Engelliler Meclisi organizasyonuyla Zafer Meydanı'nda temsili askerlik yaptırılacak engellilere eğlence programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, programda, kendilerini engellilerden farklı görmediklerini, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Programda, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak ile Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve müzikli gösteriler sunuldu, temsili olarak askere gidecek engellilere asker kınası yakıldı.

Etkinliğe, Zeybek, Taytak ve Yasan'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.