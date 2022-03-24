Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAN 567 plakalı öğrencileri taşıyan özel okulun servis otobüsü, Çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda 03 VR 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 7 öğrenci, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, OSB, Güncel, Haberler

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