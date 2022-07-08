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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da şehit yakınları Hava Şehitliği Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar'da şehit yakınları Hava Şehitliği Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kumartaşlı, "Yaklaşık 9 yıldır her bayram öncesinde şehitlerin adlarına anne ve babalara birer küçük not yazılı çiçekleri bir gün öncesi kabirlerin başına koyuyoruz. Anne ve babaların ellerini şehitler adına öpüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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