Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kadri Buluttekin (40) idaresindeki 11 AAG 579 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında şarampole devrildi.

Kazada, Hamza Baytar (26) hayatını kaybetti. Sürücü Buluttekin ile Servet Emre (37) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Otomobil, Güncel, Haberler

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