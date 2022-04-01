Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli Ankara'da yakalandı

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da polis olduğunu söyleyerek bir kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle aranan zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen M.İ, telefonla aranarak kendisini polis olarak tanıtan kişi ve kişilerce gözaltına alınacağı gerekçesiyle dolandırıldığını anlattı.

M.İ, emniyetteki beyanında, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki adresine gelen bir kişiye korktuğu için kızlarına ait 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdiğini ifade etti.

Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, M.İ'den ziynet eşyalarını alan şüphelinin 10 suç kaydı bulunan N.A.D. (23) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, N.A.D'yi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yanında M.O'yla (27) birlikte yakaladı.

M.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.A.D'nin ise işlemleri için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü getirileceği bildirildi.