Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sultandağı ilçesinde düğün çıkışı cinayetle biten kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı. S.Ö. ve D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Çamözü köyünde bir düğünün çıkışında davetlilerden E.A. (36), R.T. (35) ve E.Ç. (35) ile S.Ö. (46), oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) arasında tartışma yaşanmıştı. Bir süre sonra iki grup arasında çıkan kavgada, E.Ç. bıçakla yaralanmıştı. Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç. kurtarılamamıştı. Olayla ilgili S.Ö, M.Ö. ve D.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title