Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Işıklar beldesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'a bağlı Işıklar beldesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm ormanlık alan yandı. Afyonkarahisar'a bağlı Işıklar beldesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm ormanlık alan yandı. Neneler çeşmesi Ödlek dere mevkisindeki ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait personel, 3 helikopter, 1 uçak ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor. Işıklar Belediyesi personeli Ramazan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarını alır almaz bölgeye gittiklerini söyledi. Gölcük, "Yangına belediye ekipleriyle müdahale ettik. Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipleri de sonradan geldi. Yangından 1 saat sonrada havadan müdahale başladı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi. Güncel Kaynak: AA / Canan Tükelay Karahisar Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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