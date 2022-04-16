Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
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Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı eşini kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı eşini kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Hulusi A. (35) otomobiliyle önceden aralarında düğün takısı nedeniyle sorun bulunan boşandığı eşi Canan T'nin (34) Barbaros Mahallesi Cihat Kora Caddesi'ndeki kuaför dükkanına gitti.
Dükkanın önündeki Canan T'nin aracına otomobiliyle çarpan Hulusi A, daha sonra elinde bıçakla iş yerine girdi.
Canan T, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Canan T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Hulusi A'nın ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.