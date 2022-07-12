Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da 30 Ağustos'a kadar ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakmanın 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakmanın 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6831 sayılı kanununun 76. maddesi gereğince Afyonkarahisar il merkezi, ilçeler dahil bütün belde, köy ve mahallerdeki mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlarda 13 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında anız, bağ ve bahçe temizliği ile mangal ve semaver amaçlarıyla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel