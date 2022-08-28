Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı - TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri Güncel Haberler Son dakika haberi... Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi Hava gösterileri AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri gerçekleştirildi. Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi Hava gösterileri AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri gerçekleştirildi. Kaynak: AA / Güncel Karahisar TSK Güncel Haberler Son Dakika

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