Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı - TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri

Güncel Haberler

Son dakika haberi... Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi Hava gösterileri AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri gerçekleştirildi.

Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi

Hava gösterileri AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar TSK Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title