Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı - TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri
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Son dakika haberi... Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi Hava gösterileri AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri gerçekleştirildi.
Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi
Hava gösterileri AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Hava Meydan Komutanlığında TSK harp silah araçları sergisi ve hava gösterileri gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Güncel