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Son dakika haberleri: Afgan ailenin evinde yangın; 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Son dakika haberleri: Afgan ailenin evinde yangın; 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre KOMŞUSU, BALKONDAN ATLAYAN KADINI YAKALAMIŞNiğde'de, Afgan ailenin yaşadığı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

KOMŞUSU, BALKONDAN ATLAYAN KADINI YAKALAMIŞ

Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı. Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yaralanan ve dumandan etkilenen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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