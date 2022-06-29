Son dakika haberleri... AFAD: Sel bölgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada 13 il genelinde meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldığı kaydedildi. Düzce ve Kastamonu'da kayıp 1'er kişi için arama çalışmalarının sürüdürüldüğü belirtilen açıklamada ayrıca Meteoroloji Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yarın Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Düzce illeri için sarı uyarı yapıldığı aktarıldı.

Afad'dan Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bölgeye ülke genelinde ekiplerin yönlendirildiği belirtilerek, "24 saat içerisinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine metrekareye 159.5 kilo, Bartın Erit beldesine metrekareye 117.5 kilo, Düzce Yığılca'ya metrekareye 104.8 kilo, Sinop Ayancık'a metrekareye 94.2 kilo, Zonguldak Devrek'e metrekareye 84.2 kilo ve Samsun Yakakent'e metrekareye 89.6 kilo yağış düşmüştür" ifadeleri kaydedildi.

"Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Sinop, Düzce ve Karabük illerine; AFAD Acil Yardım Ödeneğinden 13 milyon 900 bin TL, AFAD Yardım Kampanyasından 4 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 3 milyon TL ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İLBANK'tan 26 milyon 250 bin TL olmak üzere toplam 47 milyon 150 bin TL ödenek gönderilmiştir."