Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haber: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan M.A.D. ve E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A.D. ve E.D. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel