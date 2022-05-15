Son dakika haberleri! Adıyaman'da televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Adıyaman'da televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
Son dakika haberleri! Adıyaman'da televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerinde 10 televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerinde 10 televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir işyerinde 10 adet televizyon çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri S.A.'yı (22), düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

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