Tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi Güncel Haberler Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 3 işçi dumandan etkilendi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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