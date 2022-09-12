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Tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

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Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 3 işçi dumandan etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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