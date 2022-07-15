Son dakika haberleri... Adıyaman'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberleri... Adıyaman'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Gazi Atlı'nın kullandığı 02 ACL 461 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Büklüm köyünde, O.G. idaresindeki 02 ABP 476 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Gazi Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Gazi Atlı'nın Büklüm köyünde güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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