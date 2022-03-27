Son dakika haberleri... Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika haberleri... Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi'nde yaşayan Rukiye, Mehmet Ali, Mustafa, Perihan ve Ayşegül Kocaman evlerinde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kocaman ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertleri tedavi altına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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