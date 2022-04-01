Adıyaman'da kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İmamağa Mahallesi'ndeki kahvehane önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de caddede ve kahvehanede inceleme yaptı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.