Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İmamağa Mahallesi'ndeki kahvehane önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de caddede ve kahvehanede inceleme yaptı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.

Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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