İnşaatın 9. katından düşen işçi öldü
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması. Olay yerinden genel görüntüler.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması.
Olay yerinden genel görüntüler. Adıyaman'da inşaatın 9. katından düşen işçi öldü
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Çobanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 9. katında çalışan Fahri Ç. (56) dengesini kaybederek zemine düştü.
Bölgeye çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Fahri Ç'nin cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen işçinin yakınlarının ise gözyaşı döktüğü görüldü.
AA / İsmail Kaya - Güncel