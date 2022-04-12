Son dakika haberleri! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir okulun kantininde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda B.S. ile B.Y.E'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel