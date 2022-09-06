Son dakika haberleri! Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Çelikhan yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe yönüne giden H.A. yönetimindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç ile İ.D.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araç içindeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.