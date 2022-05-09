Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA, EVDEN 70 BİN LİRA HIRSIZLIĞA 3 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA, EVDEN 70 BİN LİRA HIRSIZLIĞA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, bir evden 70 bin lira çaldığı öne sürülen 3 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, bir evden 70 bin lira çaldığı öne sürülen 3 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren 3 şüpheli, içerideki 70 bin lirayı çalarak kaçtı. Geldiklerinde hırsızlığı fark edenlerin ihbarıyla gelen polis, evde inceleme yapıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin G.Y., G.G. ve Ü.G., olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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