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Son dakika haber: Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Son dakika haber: Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 KD 452 plakalı traktör ile tarlaya tütüne gittikleri öğrenilen traktör, Adıyaman merkeze bağlı Boğazözü (Grik) köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Mustafa Taştan (30), Kenan Taştan (36) ve Sinan Akar yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından araçlara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Taştan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taştan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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