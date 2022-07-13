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Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 sanığa dava açıldı

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 sanığa dava açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu Ş.A. ve C.Y. ile tutuksuz S.K, G.H. ve K.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Seyhan ilçesindeki 2 ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri de tespit edilen poşetlerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Ekiplerin, adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirdiği bilgisine iddianamede yer verildi.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod isim kullandıkları, birbirleriyle irtibatlı oldukları ve şifreli konuştukları anlatılarak, 5 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Adana Güncel Haberler Son Dakika

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