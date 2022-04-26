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Son dakika haberi: Tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 52 kişiyi mağdur edip 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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