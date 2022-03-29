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Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu

Son dakika haberleri... Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA (AA) - Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik yaparak 130 kişiyi mağdur edip yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Adana, Güncel, Haberler

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