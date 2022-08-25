Son dakika haberleri! Adana'da skuter kazası geçiren psikolog hastanede yaşamını yitirdi Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Adana'da skuter kazası geçirdikten sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki psikolog, hayatını kaybetti. Adana'da skuter kazası geçirdikten sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki psikolog, hayatını kaybetti. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli psikolog Ümit Ertem, 19 Ağustos'ta annesinin evine skuterle giderken düştü. Kazada başını zemine çarpan ve vücudunda sıyrıklar oluşan Ertem, doktora başvurmadı. Ertem, kazadan sonraki gün fenalaşınca ailesinin talebiyle yönlendirilen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertem, yoğun bakım servisine alındı. Ertem, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti. Ümit Ertem için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Başhekim Süleyman Çetinkünar, Ertem'in yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanları katıldı. Daha sonra Ertem'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa Araştırma Adana Güncel Haberler Son Dakika

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