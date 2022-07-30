Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Son dakika haberler: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Sadık Ali A'ya merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında arkadaşlarıyla oturduğu sırada otomobilden inen iki kişi tarafından ateş açıldı. Kurşun isabet eden Sadık Ali A. karnından yaralandı. Silah seslerini duyanlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Fikret Kavğalı Adana Yüregir Akıncılar Adana Güncel Haberler Son Dakika

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