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Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, D.T'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu S.A. ile Kadir Çakır'ın yaralandığını belirledi.

Özel hastaneye kaldırılan Kadir Çakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. S.A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan D.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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