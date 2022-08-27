Polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı Güncel Haberler Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 3 polisin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 3 polisin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos'ta Narlıca Mahallesi Mehmet Özel Caddesi'ndeki uyuşturucu denetimi sırasında 3 polis memurunun tüfekle yaralanmasıyla ilgili kimlikleri belirlenen zanlılar T.G (22), M.K (27). ve K.Y. (18) yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Ağustos'taki denetimde hakkında yakalama kararı bulunan T.G'yi gözaltına almak istemiş, polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Koray Kılıç Seyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.