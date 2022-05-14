Son dakika: Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı - Haberler

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Son dakika: Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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