Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava - Haberler

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Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

Son dakika haber... Adana'da silahla tehditte bulunarak bir kişinin motosikletini gasbettikleri öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da silahla tehditte bulunarak bir kişinin motosikletini gasbettikleri öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan Ö.Y. ve M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur F.T'nin motosikletiyle seyir halindeyken merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde Ö.Y. ve M.D. tarafından durdurulduğu belirtildi.

Sanıkların, silahla tehditte bulundukları F.T'den para istedikleri ve müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine darbettikleri mağdurun motosikletini alarak olay yerinden kaçtıkları iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Ö.Y. ve M.D'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek, sanıkların "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları iddianamedeki ifadelerinde kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Adana, Güncel, Haberler

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