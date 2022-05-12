Son dakika haberleri: Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde köpeğin saldırması sonucu vücudun çeşitli yerlerinden yaralanan 3,5 yaşındaki çocuğun ailesi suç duyurusunda bulundu.

İlçede düzenlenen Patili Dostlar Güzellik Yarışması'na katılan köpeklerden birinin saldırısında yaralanan, ilk tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen Atabey'in babası Fatih Eryürekli, Ceyhan Adliyesi'ne giderek suç duyurusu dilekçesini verdi.

Eryürekli, suç duyurusunda oğluna saldırı anında köpeğin ağızlıksız olması ve tedbirsiz şekilde bağlanmasından dolayı adli işlem yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Baba Fatih Eryürekli, AA muhabirine, Ceyhan Belediyesi koordinatörlüğünde Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu iş birliğinde 7 Mayıs'ta Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Patili Dostlar Güzellik Yarışması"na katılan köpeklerden birinin 3,5 yaşındaki oğluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten baba Eryürekli, "Evladımız büyük bir şok yaşadı. Annesiyle beraber parkta gezerken yarışma köpeği arkadan çıkarak saldırmış kendisini altına almış, 5 yarası var. Göz kapağı tamamen parçalanmış, kafasında, yüzünde ve kolunda yaralar var. Çok şükür şu anda sağlık durumu iyi. Gözle ilgili operasyon geçirdi. Yaraları kapanmaya başladı, şu anda hem psikolojik hem de devlet destekleri alıyoruz. Sağ olsun ilgili kurumlar ilgilendi." diye konuştu.

Eryürekli, oğlunun yaralarının kapanmaya başladığını ve psikolojik destek aldıklarını anlattı.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını ve suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren baba Eryürekli, şöyle devam etti:

"Köpek sahibinden, organizasyonu düzenleyen yetkililerden, Ceyhan Belediyesinden ve federasyondan şikayetçiyim. Bu olayı ben yaşadım, kimsenin yaşamasını istemiyorum. Gerekli tedbirlerin, önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor. Bu bir ders olsun. Hayvan sevgisi bambaşka, evlat bambaşka bir olay. Bir daha böyle bir acıyı kimse yaşamasın."

Öte yandan olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.