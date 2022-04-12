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Son dakika haberleri! Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberleri! Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Onur Mahallesi'nde önceki gün tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elif İ'yi (35) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Murat İ'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde Murat İ, eşi Elif İ'nin kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gitmişti. Evde ikili arasındaki tartışma sırasında Murat İ, eşi Elif İ'yi bıçaklayıp kaçmıştı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Elif İ. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Murat İ. de bir süre sonra polise teslim olmuştu.

Son dakika haberleri! Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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