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Son dakika haberleri... Adana'da iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş adamı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş adamı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kentte tatlı sektöründe tanınan iş adamı Olcay Tekin, Hurmalı Mahallesi'ndeki imalathanesinin yakınındaki bir esnaf arkadaşını ziyarete gitti.

Tekin, burada oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen zanlının tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının, olaydan önce yakınlardaki bir restoranda oturduğunu, Tekin'in esnaf arkadaşını ziyaret için iş yerine girmesinin ardından harekete geçip saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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