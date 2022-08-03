Son dakika haberleri | Adana'da evinde 1 kilo 200 gram esrar bulunan kişiye gözaltı Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Geçitli Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, evdeki zanlı S.B'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Yusuf Koyun Adana Güncel Haberler Son Dakika

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