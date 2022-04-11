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Eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Onur Mahallesi'nde dün akşam bıçaklanarak öldürülen Elif İ'nin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kadının naaşı, yakınları tarafından morgdan alınarak Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil zanlısı Murat İ. polise teslim oldu.

Kucağında 3 aylık yeğeni varken bıçaklamış

Olay sırasında kucağında 3 aylık yeğeni olmasına rağmen eşinin Elif İ'ye bıçakla saldırdığı öğrenildi.

Kadının yardım istemesi üzerine kuzeni Feyyaz B'nin araya girmeye çalıştığı ancak şüphelinin onu da bıçakla tehdit ettiği belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesinde Murat İ. dün akşam boşanma aşamasındaki eşi Elif İ'nin kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gitmişti. Evde ikili arasındaki tartışma sırasında Murat İ, eşi Elif İ'yi bıçaklayıp kaçmıştı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Elif İ. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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