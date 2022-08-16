Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Söz konusu evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Güncel AA / Ömer Yıldız Adana Güncel Haberler Son Dakika

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