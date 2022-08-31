Son dakika haberleri... Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler... Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ceritler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / İsmihan Özgüven Aladağ Adana Güncel Haberler Son Dakika

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