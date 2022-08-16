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Son dakika haber: Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, parktaki bankta ölmüş halde bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, parktaki bankta ölmüş halde bulundu.

Türkocağı Mahallesi'ndeki parkta bulunan bankta, bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Özşahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özşahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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