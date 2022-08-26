Son dakika haberleri | Adana'da arazide kenevir yetiştirme iddiasına gözaltı
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Son dakika haberleri: Adana'nın Karaisalı ilçesinde arazide kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde arazide kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuyu Mahallesi'nde dere yatağı kenarında yaptığı aramada 63 kök Hint keneviri buldu.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel