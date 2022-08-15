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Son dakika haberleri | Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu öğrenildi.

Çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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