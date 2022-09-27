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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim'de...

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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim'de...

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5- 6 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

6 Ekim İsveç Güncel Haberler Son Dakika

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