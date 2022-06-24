Son dakika haberleri | ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. Gelen son dakika haberine göre ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti. - Haberler

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