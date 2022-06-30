Son dakika haberleri! ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararına karşı gösteri düzenlendi
AA - Lukas Kabon - Güncel
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Son dakika haberleri... Çekya'nın başkenti Prag kentinde, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararına karşı gösteri düzenlendi.
Çekya'nın başkenti Prag kentinde, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararına karşı gösteri düzenlendi.
AA / Lukas Kabon - Güncel